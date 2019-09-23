Паромы столкнулись на Дальнем Востоке

Паромы частных компаний-перевозчиков столкнулись в Республике Саха (Якутия), сообщает DEITA.RU.

На популярном паромном маршруте Якутск – Нижний Бестях на реке Лене столкнулись два судна, В процессе аварии был повреждён один из транспортируемых автомобилей, отмечают «Новости Якутии».

В минувшее воскресенье, 22 августа, около одиннадцати часов вечера в акватории острова Сафон «не поделили» реку два судна – произошло столкновение. При аварии пострадавших не обнаружено. Оба судна получили повреждения – один из паромов в районе платформы для въезда автомашин, второй повредился в носовой части.

На данный момент целостность обоих паромов восстанавливают на суше. В министерстве транспорта республики отметили, что по факту аварии проведут расследование.

Напомним, в минувшее воскресенье в Киеве прогремел взрыв. По предварительной информации, сдетонировали цистерны с топливом недалеко от ТЭЦ.

Софья Корф