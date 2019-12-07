telegr wh call

Новости

«Паровоз на Луговую»: трамвай наполнился дымом в столице

7 Декабрь 2019, 18:03

Хакеры мешают уважаемым людям прятать деньги

7 Декабрь 2019, 17:32

Новый документ на автомобиль вводится в России

7 Декабрь 2019, 17:01

Чемпион мира встретился с юными спортсменами

7 Декабрь 2019, 16:27

«Таскают с раннего утра»: новая «кормушка» эвакуаторов во Владивостоке

7 Декабрь 2019, 16:01

Администрация Приморья объяснила повышение тарифов ЖКХ

7 Декабрь 2019, 15:44

Изящная работа бедрами возбудила соцсети

7 Декабрь 2019, 15:09

В село с котельной, которой нет, завезли уголь, которого нет

7 Декабрь 2019, 15:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Паровоз на Луговую»: трамвай наполнился дымом в столице

трамвай, транспорт

Пользователи популярного паблика «Экипажи ДПС» поделились видео с дымящим трамваем во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

«Сегодня днем по пути с остановки "Минный городок" на Луговую, едва не пыхнул вагон N 312, люди не просто чуть не задохнулись от едкого дыма, но и чуть не сгорели в вагоне, а могло и еще током поубивать», - пугают горожан кадрами видео.

«Если бы вы знали чего стоит простым работягам обслуживать трамвай, троллейбус. Нехватка ЗИПа, нехватка средств на текущий ремонт . Ибо все запасы со времён великого и могучего СССР закончились и приходится многое изготавливать самим, но на весь перечень зипа не хватает производственных мощностей и финансирования. Мы порой сами не верим, что хотя бы эти бушные придут ибо столько раз слышали обещания порой по два три раза в год а так делаем все возможное что в наших силах», - делятся впечатлениями те, «кто в теме».

По осенней информации администрации Владивостока, большинство трамваев производства Усть-Катавского завода были выпущены в 1990-1994 годах. На предприятии три трамвая модели ЛМ-98 производства Ленинградского механического завода, выпущенные в 1992-1993 годах. Также есть два трамвая-ветерана модели РВЗ-6М производства Рижского вагоностроительного завода. Они очень любимы горожанами и используются как тематические.

Кроме того, в ближайшее время планируется пополнение трамвайного парка. Ожидается приход десяти трамваев модели КТМ-619К, производства Усть-Катавского завода. Эти трамваи прошли капитальный ремонт в 2015 году и готовы к эксплуатации.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Десять трамваев едут из Москвы во Владивосток

Рабочие закатали рельсы в асфальт: пробить пути пытались трамваем за 30 млн рублей

Кондуктора трамвая забили арматурой

Популярное

С ценами на бензин в России произошло необъяснимое

ФСБ проводит обыски в администрации Приморья

Подробности спецоперации ФСБ раскрыли силовики

Замерзающую первоклассницу спасли полицейские
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...