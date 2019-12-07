«Паровоз на Луговую»: трамвай наполнился дымом в столице

Пользователи популярного паблика «Экипажи ДПС» поделились видео с дымящим трамваем во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

«Сегодня днем по пути с остановки "Минный городок" на Луговую, едва не пыхнул вагон N 312, люди не просто чуть не задохнулись от едкого дыма, но и чуть не сгорели в вагоне, а могло и еще током поубивать», - пугают горожан кадрами видео.

«Если бы вы знали чего стоит простым работягам обслуживать трамвай, троллейбус. Нехватка ЗИПа, нехватка средств на текущий ремонт . Ибо все запасы со времён великого и могучего СССР закончились и приходится многое изготавливать самим, но на весь перечень зипа не хватает производственных мощностей и финансирования. Мы порой сами не верим, что хотя бы эти бушные придут ибо столько раз слышали обещания порой по два три раза в год а так делаем все возможное что в наших силах», - делятся впечатлениями те, «кто в теме».

По осенней информации администрации Владивостока, большинство трамваев производства Усть-Катавского завода были выпущены в 1990-1994 годах. На предприятии три трамвая модели ЛМ-98 производства Ленинградского механического завода, выпущенные в 1992-1993 годах. Также есть два трамвая-ветерана модели РВЗ-6М производства Рижского вагоностроительного завода. Они очень любимы горожанами и используются как тематические.

Кроме того, в ближайшее время планируется пополнение трамвайного парка. Ожидается приход десяти трамваев модели КТМ-619К, производства Усть-Катавского завода. Эти трамваи прошли капитальный ремонт в 2015 году и готовы к эксплуатации.

Дмитрий Санников