Партии Шнура и Дудя могут появиться в российской политике

Порядка 20-30 политических партий могут появиться к выборам в Госдуму в 2021 году, сообщает DEITA.RU. Такую цифру приводит ИА «Медуза», поговорившая с федеральными чиновниками.

Первым шагом к этому событию назвали анонсирование создания «Партии прямой демократии», от разработчиков игра World of Tanks. До этого уже сообщалось о создании партии Захара Прилепина.

Однако считается, что эти партии будут созданы как отвлечения внимания, а серьезные политические силы соберут всего в несколько партий. Кто именно будет возглавлять их пока неизвестно, однако «Медуза» пишет, что администрация президента хотела бы видеть в лице руководителей новых партий Сергея Шнура, лидера группы «Ленинград» и блоггера Юрия Дудя. Сообщается, что обоим лидерам общественного мнения пока предложения не поступали. При этом пишется, что Сергей Шнуров в последнее время стал больше говорить о политики, выступая на совете по культуре.

Новые крупные партии должны будут работать масштабно, то есть примут участие во всех региональных выборах.

Иван Юрьев