Верховный суд России ликвидировал «Партию пенсионеров России» по иску Минюста, сообщает DEITA.RU по материалам суда.

В 2019 году истекает семилетний срок после государственной перерегистрации партий, прошедшей в 2012 году. За эти 7 лет политические партии должны были проявить определенную активность, включая участие в выборах.

14 июня Верховный суд полностью удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии пенсионеров России» за неучастие в выборах. Стоит отметить, что партия эта подходила к защите прав пенсионеров весьма своеобразно, поддержав повышение пенсионного возраста.

В очереди на ликвидацию находятся еще несколько партий. Минюст направил исковые заявления о ликвидации общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России», политической партии «Альянс зеленых», политической партии «Союз горожан». Эти иски Минюста сейчас находятся на рассмотрении.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщала, что до конца 2019 года может быть ликвидирована треть из зарегистрированных партий.

Дмитрий Санников