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«Партия власти» хочет изменить медосвидетельствование водителей
Специалисты должны выявлять признаки опьянения, а не смотреть сколько веществ находится в организме человека
Члены «Единой России» хотят в корне поменять процесс медосвидетельствования водителей, сообщает ИА DEITA.RU по материалам официального сайта партии.
По мнению «ЕР», специалисты должны выявлять признаки опьянения, а не смотреть сколько веществ находится в организме человека. Соответствующие предложения были разработаны в правозащитном центре партии во время обсуждения. Также предлагается определить минимальный уровень, содержания лекарственных средств в организме.
Нарколог Евгений Брюн добавил, что по некоторым веществам уровень концентрации занижен, в результате чего водителей лишают прав. В пример он привел булку с маком после которой в организме могут обнаружить опиоидные вещества. В свою очередь замминистра здравоохранения Олег Салагай подчеркнул, что уже разработаны рекомендательные советы, в которых указаны сколько того или иного вещества может быть в организме человека.
Напомним, что недавно в Интернете стали появляться новости о том, что автолюбители лишались водительских прав, после прохождения медосвидетельствования. В их организме были обнаружены запрещенные вещества. При этом осадочный эффект от них может продолжаться в течение месяца. Отметим, что фенобарбитал попал в список запрещенных веществ еще в 90-е годы, однако широко используются при приготовлении лекарств.