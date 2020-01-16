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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Партия власти одобрила кандидата Путина

мишустин

В четверг, 16 января, кандидат в премьер-министры правительства РФ  Михаил Мишустин встретился с членами партии «Единой России», сообщает DEITA.RU. Депутаты Госдумы единогласно поддержали его кандидатуру. 

Утро четверга для будущего премьера началось с посещения нижней палаты парламента страны, где он встречается с фракциями. Первая встреча прошла с «партией власти», где было принято решение единогласно поддержать кандидатуру Владимира Путина. 

Ирина Яровая заявила, что вопрос о формировании правительства пока не обсуждался во время заседания. Однако ТАСС пишет, что этот вопрос обсуждался во время встречи с «белыми медведями». 

После он встретился с другими фракциями ЛДПР, КПРФ и СР. Если «справедливороссы» еще накануне пообещали поддержать его кандидатуру, то ЛДПР не стали раскрывать свои планы, а КПРФ заявило, что воздержится при голосовании. 

Накануне спикер нижней палаты Вячеслав Володин рассказал, что сразу же после внесения кандидатуры, руководители фракций встретились с ним и обсудили значительное количество вопросов. 

«Он достаточно подробно ответил на многие вопросы», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Отметим, что на сегодня Михаил Мишустин является беспартийным политиком. Последние 10 лет он возглавлял ФНС, при нем суммы собираемых налогов выросли в разы. Его кандидатура была предложена президентом сразу же после того, как члены правительства подали в отставку, которая произошла после анонса политических реформ и изменения Конституции.

Иван Юрьев

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