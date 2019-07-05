Обязанность партии – помогать гражданам в разрешении конфликтов на местах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». Об этом сказал директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член генсовета «Единой России» Дмитрий Орлов.

Орлов, утверждает, что партия должна помогать выявлять проблемы в коммуникации с гражданами и быстро на них реагировать, предлагать конкретные решения. Ее члены должны ощущать свою ответственность перед избирателями.

Орлов добавил, что люди ожидают не советов, а ответа за происходящее. Несколько негативный инцидентов, произошедших в общении элиты с избирателями, должны стать поводом для изменений.

Тем не менее, передает директор Агентства, социальные конфликты около структурных реформ, происходящих в стране и около строительства крупных объектов, возникают регулярно.

Напомним, что не так давно глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал ЕР к порядку и потребовать соблюдать партийные заповеди, список которых регионам передали в виде методичек.

Анастасия Туркова