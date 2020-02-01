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6 Декабрь 2019, 18:15

Партию «АК-47» из Китая арестовали на таможне во Владивостоке

Владивостокская таможня

Правообладателем товарного знака является АО «Концерн Калашников»

Более полутора тысячи детских автоматов «АК-47» арестовали сотрудники Владивостокской таможни, сообщает DEITA.RU.

Контрафактная продукция была выявлена в Морском порту, игрушки были ввезены из КНР. Компания подала декларацию на детские игрушки среди которых автоматы, мишени и авто. Во время досмотра таможенники нашли 1620 детских автоматов, которые были сходны с российским автоматом АК-47. Также на игрушках была соответствующая надпись.

При этом правообладателем товарного знака является АО «Концерн Калашников», который не заключал никаких соглашений с поставщиком продукции. В итоге автоматы «АК-47» были ввезена не законно.

В отношении компании таможенники возбудили дело, штраф может составить до четверти миллиона рублей.

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