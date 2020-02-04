Партию китайской обуви не пустили во Владивосток

Более 2,6 тысячи пар обуви из Китая не пустили во Владивосток. Партия не прошла таможенную проверку, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в таможне Владивостока, обувь была незадекларирована. Российский импортер подал заявку на ввоз более 3 тонн детской обуви из Поднебесной.

Однако, при досмотре задекларированного товара сотрудники службы нашли еще более 2,6 тысяч пар – сандалий и кед, которые не были нигде задекларированы. Таким образом, импортер собирался сэкономить на платежах таможни.

Товар арестовали, заведен протокол об административно нарушении.

Таким образом, согласно закону, импортера ждет штраф от половины до 200% стоимости нелегально провезенного товара, либо полная конфискация «лишней» партии.