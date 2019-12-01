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Паспорт, кредиты и суды: паспорт у женщины украли на кладбище

документы, заграничный паспорт

Россиянка не может доказать банкам, что многочисленные кредиты, оформленные на нее, взяты мошенниками по украденному паспорту, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Неприятная история произошла в Казани. Еще в 2016 году вместе с сестрой она отправилась на кладбище. Припарковала автомобиль в безлюдном месте и, оставив в нем сумку с документами, отправилась на могилку. Именно в этот момент машину вскрыли, а документы вытащили.

Разумеется, потерпевшая вызвала полицию, номер документа записали, дело завели. Вскоре девушка получила новый паспорт и даже разослала во все кредитные и микро-кредитные организации, что на ее старый паспорт могут оформлять кредиты. В общей сложности было отправлено 60 писем.

Оказалось, на тот момент уже было взять около 10 кредитов. При этом только в одном из банков утрату паспорта признали и сняли с девушки все обязанности по платежам. С остальными пришлось судиться. Примечательно, что с момента кражи прошло три года, а история еще не закончилась. Недавно с банковской карты потерпевшей коллекторы сняли крупную сумму в счет долга по одному из кредитов.

Екатерина Брязгунова

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