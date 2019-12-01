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Паспорт, кредиты и суды: паспорт у женщины украли на кладбище
Россиянка не может доказать банкам, что многочисленные кредиты, оформленные на нее, взяты мошенниками по украденному паспорту, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.
Неприятная история произошла в Казани. Еще в 2016 году вместе с сестрой она отправилась на кладбище. Припарковала автомобиль в безлюдном месте и, оставив в нем сумку с документами, отправилась на могилку. Именно в этот момент машину вскрыли, а документы вытащили.
Разумеется, потерпевшая вызвала полицию, номер документа записали, дело завели. Вскоре девушка получила новый паспорт и даже разослала во все кредитные и микро-кредитные организации, что на ее старый паспорт могут оформлять кредиты. В общей сложности было отправлено 60 писем.
Оказалось, на тот момент уже было взять около 10 кредитов. При этом только в одном из банков утрату паспорта признали и сняли с девушки все обязанности по платежам. С остальными пришлось судиться. Примечательно, что с момента кражи прошло три года, а история еще не закончилась. Недавно с банковской карты потерпевшей коллекторы сняли крупную сумму в счет долга по одному из кредитов.
Екатерина Брязгунова