Паспорт при покупке алкоголя больше не спросят

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алкоголь, спиртное, магазин

В России продавать алкоголь начнут с помощью портала Госуслуг. Об этом сообщает DEITA.RU.

Глава АКИТ Артем Соколов предложил внедрить в алкогольные магазины страны инновационную практику проверки возраста покупателей - через специальный сканер лица, который будет сравнивать изображение с данными единой биометрической системы.

По словам автора инициативы, информация о гражданах страны поступает в систему напрямую из портала Госуслуг, а потому продавцы могут быть точно уверенными в совершеннолетии покупателя алкоголя, а родители - что их детям, несмотря на различные ухищрения, не продадут спиртное.

Внедрение сканера лица, по мнению Соколова, особенно полезно для интернет-магазинов, реализующих алкогольную продукцию россиянам через курьерские службы. По его мнению, часто компаниям недостает ресурсов, чтобы проверять реальный возраст заказчика - инновация будет делать эту работу за них.

«В рознице мы оставим продавцам выбор: запросить паспорт или же проверить гостя магазина через информационную систему», - отметил Соколов.

Правительство рассмотрит законопроект до конца недели.  

Напомним, ЕБС появилась в России в прошлом году на инициативе Центробанка, Министерства финансов и других профильных ведомств. Каждый россиянин может авторизоваться в системе, записав в одном из банков страны свой голос, трехмерное изображение себя и оставив отпечаток пальца.

Екатерина Цой

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