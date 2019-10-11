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Паспорт при покупке алкоголя больше не спросят
В России продавать алкоголь начнут с помощью портала Госуслуг. Об этом сообщает DEITA.RU.
Глава АКИТ Артем Соколов предложил внедрить в алкогольные магазины страны инновационную практику проверки возраста покупателей - через специальный сканер лица, который будет сравнивать изображение с данными единой биометрической системы.
По словам автора инициативы, информация о гражданах страны поступает в систему напрямую из портала Госуслуг, а потому продавцы могут быть точно уверенными в совершеннолетии покупателя алкоголя, а родители - что их детям, несмотря на различные ухищрения, не продадут спиртное.
Внедрение сканера лица, по мнению Соколова, особенно полезно для интернет-магазинов, реализующих алкогольную продукцию россиянам через курьерские службы. По его мнению, часто компаниям недостает ресурсов, чтобы проверять реальный возраст заказчика - инновация будет делать эту работу за них.
«В рознице мы оставим продавцам выбор: запросить паспорт или же проверить гостя магазина через информационную систему», - отметил Соколов.
Правительство рассмотрит законопроект до конца недели.
Напомним, ЕБС появилась в России в прошлом году на инициативе Центробанка, Министерства финансов и других профильных ведомств. Каждый россиянин может авторизоваться в системе, записав в одном из банков страны свой голос, трехмерное изображение себя и оставив отпечаток пальца.
Екатерина Цой