Паспорт станет размером с банковскую карту

Россия в недалеком будущем перейдет на электронные паспорта, сообщает DEITA.RU по материалам «РГ».

По словам начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой в интервью «Известиям», новый электронный паспорт будет похож на банковскую карту и иметь чип-носитель информации.

На самой карточке будет размещена фотография, фамилия, имя и отчество, дата рождения, место рождения гражданина России. А в чипе «забьют» отпечатки пальцев, фото, данные СНИЛС, регистрацию и другую необходимую информацию. В том числе, на высоком уровне решается вопрос, стоит ли «подшивать» в чип данные водительского удостоверения. Есть замыслы у разработчиков и использовать новый паспорт в качестве электронной подписи для получения госуслуг.

Конкретные сроки перехода на новые паспорта еще не определены, так как и окончательный формат паспорта еще не утвержден. Но, как уверяют в МВД, переход будет постепенным и по желанию граждан. Осенью 2019 года Минкомсвязи предлагало начать эксперимент по выдаче новых паспортов с чипом с 1 марта 2020 года, а в случае удачных результатов эксперимента, переходить на электронные паспорта в 2022 году.

Дмитрий Санников