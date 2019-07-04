Мобильное приложение заменит бумажный паспорт уже через пять лет, сообщает DEITA.RU.



С 2020 года в России начнут выдавать электронные паспорта. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, сообщает РБК. Завершить переход планируют до 2023 года.

Профильный вице-премьер РФ Максим Акимов одобрил концепцию новых паспортов в России. Они будут двух видов: как и обещали, в виде пластиковых карт и в виде приложения на телефоне. При этом, получение карточки будет обязательным условием получения приложения на телефон. Сообщается, что его будут устанавливать при получении нового документа.

По данным «Ведомостей», мобильное приложение с паспортом не будет обязательным: его можно устанавливать на добровольной основе. Само приложение будет защищено, а внутри будет содержаться информация с чипа на пластиковом паспорте. Концепцию новых паспортов разработали Госзнак и НИИ «Восход» (подведомственен Минкомсвязи).

Елена Миронова