Депутаты Государственной Думы планируют 9 июля обсудить инициативу паспортной амнистии на заседании комитета палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сообщает DEITA.RU.

Суть документа состоит в том, что до 2025 года граждане, которые получили российский паспорт до 1 января 2010 года, но затем утратили гражданство РФ, смогут повторно приобрести его в упрощенном порядке.

Сейчас получить ранее утраченное гражданство России могут граждане бывшего СССР, которые получили российские паспорта до 1 июля 2002 года, но впоследствии утратили статус гражданина.

В России нередки случаи, когда органы власти «не определили наличие гражданства», то есть когда сведений нет в базах данных правоохранительных органов. Сюда же относятся люди, которым аннулировали гражданство, так как они при его оформлении предоставили неточные или недостоверные сведения.

Ранее был одобрена концепция новых паспортов в России. Они будут двух видов: пластиковых карт и в виде приложения на телефоне. При этом, получение карточки будет обязательным условием получения приложения на телефон. Сообщается, что его будут устанавливать при получении нового документа.

Дмитрий Санников