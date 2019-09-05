Мужчина не захотел ждать полноценной замены рулевого воздушного судна, сообщает DEITA.RU.

Британская газета Manchester Evening News рассказал о курьёзном случае, произошедшем на линиях ЕasyJet.

Как пишут журналисты, один из пассажиров регулярного рейса смог заменить собой пилота самолёта, который не вышел на рейс.

Майкл Брэдли, который должен был лететь в отпуск с супругой и маленькими детьми не захотел ждать несколько часов резервный рейс после того, как узнал, что он откладывается из-за безответственности пилота.

Британец предложил авиакомпании взять обязанности пилота на себя. Он связался с администрацией авиакомпании и сообщил, что у него при себе имеется удостоверение пилота, после чего его пригласили занять место командира воздушного судна.

Представители ЕasyJet выразили благодарность Брэдли за то, что он помог пассажирам вовремя добраться до Аликанте.

Дмитрий Шевченко