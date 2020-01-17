Пассажира на перроне затянуло под поезд - видео

Страшный случай произошел в Амурской области, городе Шимановск. Там одного из пассажиров просто затянуло под поезд, сообщает DEITA.RU.

Как пишут в социальных сетях города и области, в ночь с 16 на 17 января поезд № 81 Благовещенск-Тында в Шимановске затянул пассажира под себя.

На видео, которое появилось с камер наблюдения, видно, как молодой человек идет на опасном расстоянии от края перрона – за ограничительной желтой линией. Состав, подъезжающий к платформе и уже тормозящий около нее, сбивает мужчину с ног и увлекает за собой под перрон. Молодому человеку удалось ухватиться за край платформы – возможно, это и низкая скорость поезда помогли ему сохранить жизнь.

Сообщается, что сейчас пострадавший находится в больнице. По официальному сообщению медиков, обе ноги молодому человеку пришлось ампутировать по голень.

Александра Маслова