Пассажирам в электричках запретят петь и плохо пахнуть

Устранять из вагонов пассажиров с неприятным амбре предложили в Министерстве транспорта РФ, сообщает ИА DEITA.RU. Играть на музыкальных инструментах и петь в электричке также будет запрещено, выходки подобного рода могут быть пресечены высадкой пассажира.

Соответствующее предложение Минтранса опубликовано на сайте проектов нормативно-правовых актов, как отмечает «РБК». В предложении планируется уточнить случаи, при которых сотрудники железнодорожной компании смогут попросить пассажира покинуть вагон.

Люди, которые играют на музыкальных инструментах, поют или неприятно пахнут, по мнению авторов инициативы, мешают спокойной поездке других пассажиров.

Стоит отметить, что зачастую в пригородных электричках орудуют «таланты» - люди, которые проходят по вагонам с песнями и музыкой, при этом собирая деньги с пассажиров. Примечательно, что хорошие вокальные данные далеко не всегда сопровождают артистов в их «работе».

На данный момент сотрудники полиции могут выдворит пассажира из вагона, если человек пренебрегает правилами проезда, нарушает общественный порядок или мешает спокойствию других пассажиров. По всей видимости, в Минтрансе приняли решение уточнить столь размытую формулировку, уточнив конкретные случаи, при которых нарушитель покинет транспортное средство.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало о водителе такси, который смотрел видеоролики во время движения по оживлённой дороге. Примечательно, что несмотря на удивление пассажирки, согласно действующим правилам дорожного движения, данное действие не считается нарушением, так как мужчина не разговаривал в этот момент по телефону, а лишь держал его в руках.

Софья Корф