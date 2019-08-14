Авиакомпания ужесточает правила пользования бизнес-залами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Бизнес-залы аэропортов Магнитогорска и Архангельска станут недоступны для участников программы лояльности "Аэрофлота". Возможность их посещения останется лишь у обладателей платиновых карт и пассажиров, летящих бизнес-классом.



При этом, как отмечают в компании, владельцы карт золотого уровня, купившие эконом класса, автоматически получат 3000 миль на свой счёт.

"Аэрофлот" объяснил своё решение экономической необходимостью - обслуживание большого количества обладателей золотых карт обходится организации слишком дорого.

В компании уточняют, что средняя стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах российских аэропортов существенно выше, чем в Европе.

При этом качество услуг в этих бизнес-залах не соответствует затратам, это подтверждают и опросы пассажиров. Как считают в "Аэрофлоте", обладатели золотых карт скорее захотят получить дополнительные 3000 миль.

Дмитрий Шевченко