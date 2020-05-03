Пассажиров без масок не пустят в автобусы

С 12 мая в общественный транспорт не будут пускать граждан без масок или респираторов. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что с начала мая для жителей Подмосковья данная мера будет носить скорее предупредительный характер – инспекторы Минтранса будут рекомендовать надеть маску при проверке пропусков.

С 12 мая пассажиров без масок или респираторов перестанут предупреждать – их попросту не пустят в общественный транспорт.

С 3 мая инспекторы начнут предупреждать об этом всех пассажиров, а после 12 – просто не пускать их в транспорт.

Напомним, на сегодняшний день в России зафиксировано более 124 тысячи случаев заболевания. За прошедшие сутки зафиксирован рекорд – 9,6 тысячи заболеваний в сутки. При этом 15 тысяч человек выздоровело, 1,2 тысячи человек умерло.