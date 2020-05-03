Новости
Пассажиров без масок не пустят в автобусы
3 Май 2020, 21:15
Роддом закрыли на карантин из-за коронавируса в Приморье
3 Май 2020, 20:02
Новый фонтан: трубу прорвало на одной из улиц Владивостока
3 Май 2020, 19:35
Крупная рыба: приморский нарушитель самоизоляции оказался серийным преступником
3 Май 2020, 19:20
Ситуация серьезная: Кожемяко сделал важное заявление по коронавирусу
3 Май 2020, 18:40
Побиты все рекорды: число зараженных за сутки превысило 10,6 тысячи
3 Май 2020, 18:15
Глава Роспотребнадзора сказала, что делать выздоровевшим людям
3 Май 2020, 17:45
МЧС следит за нерадивыми дачниками, жгущими траву и мусор
3 Май 2020, 17:15
Пассажиров без масок не пустят в автобусы
С третьего мая будет действовать режим предупреждений
С 12 мая в общественный транспорт не будут пускать граждан без масок или респираторов. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что с начала мая для жителей Подмосковья данная мера будет носить скорее предупредительный характер – инспекторы Минтранса будут рекомендовать надеть маску при проверке пропусков.
С 12 мая пассажиров без масок или респираторов перестанут предупреждать – их попросту не пустят в общественный транспорт.
С 3 мая инспекторы начнут предупреждать об этом всех пассажиров, а после 12 – просто не пускать их в транспорт.
Напомним, на сегодняшний день в России зафиксировано более 124 тысячи случаев заболевания. За прошедшие сутки зафиксирован рекорд – 9,6 тысячи заболеваний в сутки. При этом 15 тысяч человек выздоровело, 1,2 тысячи человек умерло.