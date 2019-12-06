Пассажиров с животными не пустят в плацкарт

Пассажиры с домашними любимцами не смогут отправиться в путь в плацкартных вагонах поездов, направляющихся в Крым, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал представитель компании-оператора перевозок на полуостров «Грант сервис экспресс».

Желающим отправиться в путь с песиком или кошкой предоставят места в купейных вагонах или вагонах СВ. Примечательно, что для это нужно будет выкупить целое купе — иначе никак.

Отмечается, что, согласно российскому законодательству, мелких животных можно перевозить без дополнительных услуг. Главное — подготовить для них клетку.

Напомним, первые поезда на полуостров Крым отправятся 23 и 24 декабря из Санкт-Петербурга и Москвы соответственно.

Екатерина Брязгунова