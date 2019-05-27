"Бомбилам" могут запретить работать сверх нормы, сообщает DEITA.RU.

Как стало известно РИА Новости, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.



Глава комитетапо транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал изданию, что нововведения предполагают контроль за режимом труда водителей. Единая система будет следить за тем, чтобы таксист, уже выработавший свою норму часов, не садился за руль. Также, по словам депутат, предполагается подключить все машины к ГЛОНАСС.

Таким образом, такси будут фиксироваться как и общественный транспорт.

В первом чтении законопроект был принят в декабре прошлого года.