У людей появилась возможность прогуляться по самому большому вантовому мосту, сообщает DEITA.RU.



В понедельник во Владивостоке произошло ДТП с городским автобусом, который следовал по маршруту бухта Воевода - ТЦ «Изумруд». После того, как автобус забрал пассажиров на конечной остановке на острове, он выдвинулся в сторону города.

Как рассказали пассажиры автобуса, из-за езды по размытой грунтовке колесо еще держалось. Но после виража на кольце перед Русским мостом его вырвало прямо на ходу. К счастью, водитель сумел плавно затормозить и остановить автобус. Никто из людей не пострадал.

Пассажиры, впрочем, нашли плюсы в этом происшествии: им удалось пройти по мосту-гиганту пешком и сделать снимки на фоне моря и моста на Русский остров. На кольце они стали ждать другой автобус.





Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что грунтовые дороги еще долго будут «украшать» остров Русский.

Елена Миронова