Пассажирский автобус сбил тигра в Приморье

В Приморском крае очередная «тигриная история»: на этот раз в Сети появилось видео лежащего посреди междугородней автотрассы тигра. Судя по сообщениям пользователей из соцсетей, несчастный случай с хищником произошел в Красноармейском районе, сообщает ИА DEITA.RU

Кадры, на которых отчетливо можно разглядеть огромного зверя, сопровождаются комментариями очевидцев. Из них следует, что неподалеку от села Гоголевка по автодороге ехал пассажирский автобус - по маршруту Владивосток-Хабаровск. В этот момент дорогу в неположенном месте перебегал тигр, что и привело к столкновению.

По словам тех же очевидцем и кадрам с видео можно увидеть, что тигр пытается встать, но у него ничего не выходит. На том же видео из пасти животного исходит пар, что успокоило многих зоозащитников в комментариях, ведь говорит о том, что зверь жив. Позже в соцсетях появилось новое видео с тигром — похоже, что царь приморских лесов все же смог встать и благополучно скрылся в темноте, подальше от любопытных глаз.

Фото: "Экипажи ДПС"