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Пассажирский автобус сбил тигра в Приморье
ДТП с участием тигра и пассажирского автобуса закончилось благополучно в Приморье
В Приморском крае очередная «тигриная история»: на этот раз в Сети появилось видео лежащего посреди междугородней автотрассы тигра. Судя по сообщениям пользователей из соцсетей, несчастный случай с хищником произошел в Красноармейском районе, сообщает ИА DEITA.RU
Кадры, на которых отчетливо можно разглядеть огромного зверя, сопровождаются комментариями очевидцев. Из них следует, что неподалеку от села Гоголевка по автодороге ехал пассажирский автобус - по маршруту Владивосток-Хабаровск. В этот момент дорогу в неположенном месте перебегал тигр, что и привело к столкновению.
По словам тех же очевидцем и кадрам с видео можно увидеть, что тигр пытается встать, но у него ничего не выходит. На том же видео из пасти животного исходит пар, что успокоило многих зоозащитников в комментариях, ведь говорит о том, что зверь жив. Позже в соцсетях появилось новое видео с тигром — похоже, что царь приморских лесов все же смог встать и благополучно скрылся в темноте, подальше от любопытных глаз.
Фото: "Экипажи ДПС"