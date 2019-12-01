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Пассажирский автобус слетел в реку на Дальнем Востоке, есть погибшие
Обновление 11.13 по мск
В результате жесткого ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье погибли 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Всего в автобусе находились 43 человека.
Ранее
В воскресенье, 1 декабря, в Забайкалье произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом подтвердил глава Сретенского района Алексей Закурдаев.
По его словам, на данный момент он выдвинулся на место аварии и не располагает данными о количестве пострадавших и есть ли они.
Как пишет портал «Чита.ру», в результате аварии автобус перевернулся на крышу и так и застыл, оказавшись в реке Куэнга.
Отмечается, что на место происшествия выдвинулись медики и стражи порядка для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Екатерина Брязгунова