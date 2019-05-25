Пассажирский автобус влетел в мост в столице
Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 25 мая в столице Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.
Пассажирский автобус врезался в опору железнодорожного моста между остановками «Спортивная» и «Луговая». Обстоятельства произошедшего выясняются.
Любопытно, что именно сегодня во Владивостоке проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».
В первый же день операции в течение двух часов при проверке автобусов, выходящих на линию, сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку привлекли к ответственности троих водителей пассажирских автобусов за управление неисправными транспортными средствами.
Дмитрий Санников