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Пассажирский самолет рухнул в Казахстане
За пределами аэропорта Алматы в Казахстане рухнул самолет с сотней человек на борту, сообщает DEITA.RU.
Как пишет РИА «Новости», на сейчас есть информация о семи погибших. Не исключается вероятность, что жертв больше. Однако, есть и те люди, кто выжил в ужасном происшествии.
Сейчас представители профильных силовых ведомств и сотрудники аэропорта занимаются экстренной эвакуацией пострадавших.
Представители аэропорта отметили, что на лайнере было 95 пассажиров и пять членов экипажа.
Стало известно, что самолет летел в Нур-Султан. Воздушное судно не смогло взлететь, пробило ограждение из бетона и столкнулось с нежилым зданием.
Сейчас комиссия выясняет причину и детали трагедии.
Напомним, что одной из страшных трагедий прошлого года стало крушение 737 MAX в Индонезии. Тогда на его борту погибло 200 человек.
Александра Маслова