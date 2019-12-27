Пассажирский самолет рухнул в Казахстане

За пределами аэропорта Алматы в Казахстане рухнул самолет с сотней человек на борту, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА «Новости», на сейчас есть информация о семи погибших. Не исключается вероятность, что жертв больше. Однако, есть и те люди, кто выжил в ужасном происшествии.

Сейчас представители профильных силовых ведомств и сотрудники аэропорта занимаются экстренной эвакуацией пострадавших.

Представители аэропорта отметили, что на лайнере было 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Стало известно, что самолет летел в Нур-Султан. Воздушное судно не смогло взлететь, пробило ограждение из бетона и столкнулось с нежилым зданием.

Сейчас комиссия выясняет причину и детали трагедии.

Напомним, что одной из страшных трагедий прошлого года стало крушение 737 MAX в Индонезии. Тогда на его борту погибло 200 человек.

Александра Маслова