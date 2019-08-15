Инцидент произошёл после вылета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.



Пассажирский авиалайнер А-321 совершил экстренную посадку в аэропорту "Жуковский" после 15 минут полёта. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

Самолёт выполнял рейс Москва-Симферополь. Источник сообщил, что причиной ЧП стал пожар в двигателе из-за попадания в него птиц.

По данным ГУ МЧС, экипаж эвакуировал всех пассажиров. Никто не пострадал, розлива топлива нет.

Дмитрий Шевченко