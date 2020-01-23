Пассажиры автобусов Петербурга и Владивостока оказались в сходном положении

В дальневосточной и культурной столицах меняются маршрутные сетки и вводятся «льготы» при пересадках, сообщает DEITA.RU.



Для жителей двух городов 2020 год будет ознаменован переменами в привычных автобусных маршрутах. Так, в Санкт-Петербурге будут отменены маршрутки, что для многих горожан введет необходимость пересадок. Чиновники Смольного решили ввести единый проездной билет, который будет действовать в течение часа, пишет ИА REGNUM. Правда, насколько такой особый тариф отличается от суммы двух обычных билетов, не сообщается.

Во Владивостоке тоже есть сложности с автобусными поездками, в том числе из-за обновленной после долгих обсуждений маршрутной сетки. Для их решения введен специальный пересадочный тариф: два билета на автобусы определенных маршрутов, приобретенные в течение полутора часов, обойдутся пассажиру как полтора билета. Как рассказали в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр», это касается уже шести маршрутов (№ 44Д, 95, 98Ц и 98Д, 15, 29), но в планах – расширение линейки.

Наталия Лебедева