В автобусах дальневосточной столицы парни придумали способ не платить за проезд, сообщает DEITA.RU. Своей грустной историей поделилась девушка в паблике dps.control.

«Парень по имени Женя, познакомившийся со мной в автобусе и вышедший на Изумруде, если ты это читаешь, знай: ты конченный за$#анец. Это же надо взять и сказать водителю, что я его девушка и я за него заплачу. И пальцем еще тыкнул на меня и кивнул еще, а я, как дура, кивнула в ответ», — делится своими впечатлениями.

Стоит отметить, что подобные обманы действуют по всей стране. Чаще всего ими не гнушаются именно молодые люди. В общем, пассажирам — представительницам прекрасного пола — рекомендуется быть особенно бдительными при знакомстве в общественном транспорте.

Екатерина Брязгунова