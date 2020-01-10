Пассажиры самолета Баку-Москва прощались с жизнью из-за пилота

Командир экипажа встретил в бизнес-классе своего знакомого, сообщает DEITA.RU.



Пассажиры рейса Баку-Москва авиакомпании из Азербайджана AZAL рассказали журналистам о странном и пугающем поведении командира экипажа. Как пишет издание News.ru, все произошло 7 января.

Пассажиры бизнес-класса на протяжение всего полета наблюдали, как старший пилот покидал кабину и выходил в салон, чтобы поговорить со своим знакомым. Пассажиры рассказали, что пилот постоянно выходил в бизнес-класс для общения – в Сети даже появилось видео.

При этом пассажиры были не на шутку напуганы: пока командир экипажа развлекался, самолет сильно трясло. Оказалось, что лайнер несколько раз попадал в зону турбулентности.

Авиакомпания заявила, что начала проведение внутренней проверки. Если факты подтвердятся, то пилота накажут.

Елена Миронова