Отдыхающий не смог погасить костёр для барбекю, сообщает DEITA.RU.

В Забайкалье выгорело 600 гектар леса. Источником пожара стал открытый огонь, разожжённый местным жителем. По словам мужчины, он просто хотел приготовить еду на костре, но в какой-то момент потерял контроль за пламенем.

Следствием установлено, что мужчина пас скот и, решив перекусить, разжёг открытый огонь прямо в поле. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось по округе. Огонь быстро перешёл на лесной массив.

Испугавшись содеянного, любитель пикников побоялся сообщать в МЧС. Однако, пастуха всё-таки вычислили и доставили в отделение полиции, где он полностью признал свою вину.