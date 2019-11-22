telegr wh call

Новости

Патриотический скандал назревает на Дальнем Востоке

22 Ноябрь 2019, 08:45

В Приморье объяснили поплывший фасад «звездных» домов

22 Ноябрь 2019, 08:15

Власти Владивостока потратят два миллиона на сыр и башмачок

22 Ноябрь 2019, 07:45

Без света останутся жители 70 домов в столице

22 Ноябрь 2019, 07:15

Погода резко поменяется в регионе – синоптики

22 Ноябрь 2019, 06:30

Автоэксперт оценил создание базы справок водителей

22 Ноябрь 2019, 05:45

Пять признаков скорой смерти назвал врач

22 Ноябрь 2019, 05:00

Лжемедики обманывают больных стариков

22 Ноябрь 2019, 04:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Патриотический скандал назревает на Дальнем Востоке

1 сентября

Педагоги анонимно жалуются, что недовольны такой инициативой, но отказаться от этого невозможно, сообщает DEITA.RU.

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о старте проекта «Мы – будущее России». Теперь каждый день во всех школах Якутии стало обязательным исполнение российского гимна.

В Минпросвещения прокомментировали эту инициативу. В ведомстве считают, что это воспитает чувство патриотизма у школьников. Также там уверены, что Якутия может стать примером для других регионов – власти страны не могут сами обязать школы исполнить гимн.

Тем не менее, в самой Якутии назревает скандал. В соцсетях активно обсуждают это нововведение: учителя возмущены – многие сами не знают слов гимна. Кроме того, педагоги уверены, что такая «обязаловка» только оттолкнет детей.

Елена Миронова

Читайте также:

В Якутии пропал вертолёт с пассажирами

Мужчина расстрелял четырех человек в Якутии

В Якутии чуть не произошла авиакатастрофа

Популярное

Гаражи со снегоуборочной техникой сгорели в Приморье

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Права будут отбирать при отказе от диспансеризации

Горожане не оценили прорывной инициативы мэрии
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...