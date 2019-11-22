Патриотический скандал назревает на Дальнем Востоке

Педагоги анонимно жалуются, что недовольны такой инициативой, но отказаться от этого невозможно, сообщает DEITA.RU.



Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о старте проекта «Мы – будущее России». Теперь каждый день во всех школах Якутии стало обязательным исполнение российского гимна.

В Минпросвещения прокомментировали эту инициативу. В ведомстве считают, что это воспитает чувство патриотизма у школьников. Также там уверены, что Якутия может стать примером для других регионов – власти страны не могут сами обязать школы исполнить гимн.

Тем не менее, в самой Якутии назревает скандал. В соцсетях активно обсуждают это нововведение: учителя возмущены – многие сами не знают слов гимна. Кроме того, педагоги уверены, что такая «обязаловка» только оттолкнет детей.

Елена Миронова