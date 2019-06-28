За безопасностью на дорогах в основном следят сотрудники ГИБДД, однако кроме них уменьшить количество ДТП и смертности на дорогах старается администрация Приморского края, в которой за это направление отвечает департамент по координации правоохранительной деятельности лично его руководитель Павел Мезенин. Корреспондент DEITA.RU пообщался с руководителем департамента на пресс-конференции и узнал, на какие меры идут чиновники, чтобы сделать дорогу более безопасной.

– Павел Викторович, для начала расскажите, чем занимается ваш департамент в области дорожного движения.

– Администрация Приморского края совместно с региональным отделом ГИББД проводит совместную работу по обеспечению безопасности на дорогах региона. Хотелось бы подчеркнуть, что у нас с ГИБДД не просто взаимодействие, а именно совместная работа. Основной целью всех наших мероприятий является показатель снижения смертности на дорогах региона.

– Какие меры предпринимает администрация совместно с ГИБДД на улучшение данного показателя?

– Для начала администрацией региона по поручению правительства РФ разработан региональный проект «Безопасность дорожного движения». По проекту предусмотрен комплекс мер направленных на снижение смертности на дорогах и уменьшения количества ДТП. В него входит деятельность, направленная на снижение мест концентрации ДТП: строительство, ремонт и благоустройство дорог, профилактические и информационные мероприятия. Также нашими специалистами проводятся учения с участием бригады скорой помощи и приобщением соответствующих материалов и приборами.

– Оборудование фото- и видеофиксации входит в данный перечень?

– В проект входят административные меры, которые департамент проводит совместно с ГИБДД. Это и те пресловутые камеры фото и видеофиксации, расположенные у нас на дорогах.

– Скажите, как давно в Приморье работает система фото-видеофиксации нарушений?

– Эта система работает на наших дорогах с 2016 года.

– Каких результатов удалось добиться такими мерами?

– Работа системы привела к снижению количество дорожных аварий. Но статистика сегодня такова, что на текущий день у нас 131 погибший человек на дорогах. Это, по сути, страшная цифра, трагедия. Это трагедии в семьях, осиротевшие семьи, это родители, оставшиеся без помощи своих сыновей и детей. Основная цель нашей встречи – донести эту информацию до населения. Все наши усилия сводятся к нулю, когда за рулем появляется пьяный водитель или в состоянии наркотического опьянения или лихач, который хочет погонять (так называемый стритрейсер), который шахматит и создает, может сам и не попадает в аварию, но других участников подталкивает к этому.

– Сколько всего камер установлено в Приморье?

– Сейчас в крае работают 60 радарных комплексов, в том числе три передвижных, которые фиксируют нарушения скоростного режима. Радарные комплексы устанавливаются в рамках краевой госпрограммы "Безопасный край" на 2015-2021. До конца года на дорогах появится еще почти 20 новых камер.

– Ходят слухи, что на трассах края часто стоят частники с треногами, которые ловят водителей в неожиданных местах. Кто на самом деле занимается обслуживанием этих камер?

– Обслуживанием мобильных комплексов фиксации ПДД, так называемых треног, занимаются только сотрудники "Примгосавтонадзора". Никаких частных структур или гражданских лиц, выполняющих подобную деятельность, на дорогах региона нет.

Елена Миронова