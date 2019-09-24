Паводковая ситуация в регионах Дальнего Востока под контролем энергетиков

Специалисты ДРСК продолжают мониторинг энергообъектов, находящихся в зоне подтопления. Ежедневно проводятся обходы подстанций и линий электропередачи, расположенных вблизи рек и водоёмов. На сегодня в зоне подтопления находится 4095 опоры, из них 2504 - в ЕАО, 1048- в Хабаровском крае и 543 – в Приморье.

Особенность паводковой ситуации в августе-сентябре текущего года заключается в том, что дожди прекратились, но вода не уходит, поскольку почва перенасыщена влагой. Этот фактор влияет на то, что за последние две недели количество подтопленных опор не уменьшилось.

В Хабаровском крае и ЕАО сохраняется наиболее напряженная паводковая ситуация: уровень воды в реках опускается крайне медленно.

В Хабаровском крае для обеспечения безопасности населения введены ограничения в населенных пунктах п/застава, Аргунское и Чирки.

На реках Приморья паводковая ситуация стабилизируется быстрее, отмечается интенсивный спад воды. Энергетики завершили ремонтные работы на линиях, повреждённых паводком в Партизанском районе. В период тайфунов река Партизанская изменила русло и смыла 6 опор ЛЭП. На время выполнения ремонтных работ электроснабжение потребителей сел Золотой Долина, Бровничи, часть микрорайона в Партизанске осуществлялось по резервным схемам. После завершения ремонтных работ электроснабжение потребителей было восстановлено по нормальной схеме.

После стабилизации ситуации и снижения уровней воды по всей территории прохождения паводка будут организованы необходимые восстановительные мероприятия.

