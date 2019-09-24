Новости
Россиян начнут распознавать по лицу и голосу
24 Сентябрь 2019, 15:00
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24 Сентябрь 2019, 15:00
Депутат Лилия Полозова: моя работа - помогать людям
24 Сентябрь 2019, 14:50
Этим россиянам повысят зарплату на 4,3%
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Россиян защитят от угроз в интернете
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24 Сентябрь 2019, 13:45
Паводковая ситуация в регионах Дальнего Востока под контролем энергетиков
24 Сентябрь 2019, 12:40
Специалисты ДРСК продолжают мониторинг энергообъектов, находящихся в зоне подтопления. Ежедневно проводятся обходы подстанций и линий электропередачи, расположенных вблизи рек и водоёмов. На сегодня в зоне подтопления находится 4095 опоры, из них 2504 - в ЕАО, 1048- в Хабаровском крае и 543 – в Приморье.
Особенность паводковой ситуации в августе-сентябре текущего года заключается в том, что дожди прекратились, но вода не уходит, поскольку почва перенасыщена влагой. Этот фактор влияет на то, что за последние две недели количество подтопленных опор не уменьшилось.
В Хабаровском крае и ЕАО сохраняется наиболее напряженная паводковая ситуация: уровень воды в реках опускается крайне медленно.
В Хабаровском крае для обеспечения безопасности населения введены ограничения в населенных пунктах п/застава, Аргунское и Чирки.
На реках Приморья паводковая ситуация стабилизируется быстрее, отмечается интенсивный спад воды. Энергетики завершили ремонтные работы на линиях, повреждённых паводком в Партизанском районе. В период тайфунов река Партизанская изменила русло и смыла 6 опор ЛЭП. На время выполнения ремонтных работ электроснабжение потребителей сел Золотой Долина, Бровничи, часть микрорайона в Партизанске осуществлялось по резервным схемам. После завершения ремонтных работ электроснабжение потребителей было восстановлено по нормальной схеме.
После стабилизации ситуации и снижения уровней воды по всей
территории прохождения паводка будут организованы необходимые восстановительные
мероприятия.