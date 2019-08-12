По последним данным Дальневосточного регионального центра МЧС России, гребень паводка накроет Хабаровский край уже на следующей неделе. И он может преодолеть отметку в 6 и даже 7 метров. Но уже сегодня из-за высокой воды под угрозой ограничения электроснабжения находятся населенные пункты Хабаровского муниципального района, расположенные вблизи краевой столицы. Подтоплены более 60 опор линий электропередачи, за их состоянием регулярный контроль ведут специалисты Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК»).

По словам главного инженера хабаровского филиала АО «ДРСК» Дмитрия Дмитриева, на текущий момент под особым контролем энергетиков находится электросетевое оборудование, находящееся в зоне подтопления, в том числе, и энергообъекты Большого Уссурийского острова.

- Чтобы спасти многочисленные сельскохозяйственные посадки и заготовленное сено, для откачки лишней воды мы обеспечили бесперебойное электроснабжение эксплуатируемых управлением «Приммелиоводхоз» двух мощных насосных станций, работающих в нынешних условиях практически круглосуточно. Они используются для осушения каналов внутри острова. Также производим регулярный мониторинг состояния собственных высоковольтных воздушных линий, проходящих в непосредственной близости от защитных дамб острова и непосредственно оказавшихся в зоне подтопления. С этой целью специалисты службы линий Центральных электрических сетей ХЭС совершают осмотр с помощью плавсредств: сегодня для нас это самая востребованная спецтехника, - отмечает Дмитрий Дмитриев.

Как и ровно шесть лет назад, Большой Уссурийский принимает удар стихии одним из первых. Но, к сожалению, не только он. Так, большая вода пришла и в поселок Корсаково-2 Хабаровского района, в котором, по данным последней переписи населения, постоянно проживает более 80 человек. Уже сегодня до домов по улице Лесная можно добраться лишь на лодке или в гидрокостюме. Энергетики подсчитали: по состоянию на 09 августа в зоне подтопления оказалось 57 опор линий электропередачи 0,4-6 кВ, находящихся в ведении Хабаровских электрических сетей.





Еще немного – и паводок вплотную подойдет к трансформаторной подстанции №1021, обеспечивающей электроснабжением порядка 20 жителей улицы Лесная Корсаково-2. Чтобы этого не допустить, специалисты сетевой компании совместными усилиями с местными жителями подняли ТП. Сейчас от воды ее отделяет порядка полутора метров. Но, несмотря на это, энергетики решают вопрос о ее полном демонтаже. Если этого вовремя не сделать, то риск получения электротравмы среди рядовых граждан в их собственных домах многократно возрастает.

- Да, сейчас трансформаторная подстанция в относительной безопасности, но Амур продолжает разливаться, вода прибывает каждые сутки. Еще пара дней – и наша техника просто не сможет проехать на место установки ТП. Уже сейчас здесь заводи, где глубина доходит до 70-80 см. А с приходом пика паводка эта цифра может увеличиться в несколько раз. В итоге, опасной близости электричества с водой не избежать, - рассказывает начальник Южного РЭС СП «Центральные электрические сети» ХЭС Александр Киреев.

Специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК» подсчитали, что даже уровень в 6-6,5 метров критичен. И, как мы видим, не только для оборудования, но и для проживающих в Корсаково-2 людей. Если вспомнить ситуацию 2013 года, следы которой на железобетонных опорах ЛЭП до сих пор четко видны, то под водой окажется большая часть жилых построек поселка, а это свыше 50 частных домов.





Несмотря на сложную тяжелую паводковую обстановку, хабаровские энергетики держат ее под контролем: учитывается опыт, полученный 6 лет назад. На текущий момент все службы филиала находятся в режиме повышенной готовности, что при неблагоприятном развитии ситуации позволит максимально оперативно отреагировать на любой поворот стихии.

- Ежедневный мониторинг и анализ полученных результатов позволяет держать руку на пульсе. Потому что мы понимаем, что в режиме ЧС дорога каждая минута и каждый киловатт. Однако в случае крайней необходимости нам придется вводить ограничения в электроснабжении, и к этому население должно быть готово: человеческая жизнь бесценна. Тем не менее, когда вода отступит, мы будем готовы незамедлительно вернуть электроэнергию в дома граждан, - уточняет главный инженер Хабаровских электрических сетей Дмитрий Дмитриев.

Остается надеяться, что неблагоприятные прогнозы не сбудутся и паводок-2019 не встанет в один ряд со своим «старшим братом».

Работники энергокомпании убедительно просят граждан быть внимательными и в случае поврежденных или подтопленных линий электропередачи незамедлительно сообщать об этом на «горячую линию» АО «ДРСК» по телефону 8-800-1000-397 или в диспетчерские пункты сетевых районов (РЭС) по месту жительства.