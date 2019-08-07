В селе Глуховка пчеловоды Приморья поделились секретами работы на пасеке. Фотокорреспондент DEITA.RU запечатлел эстетику медовых работ.

Как отмечает председатель союза пчеловодов Приморского края Равиль Еникеев, пчеловоды работают по принципу «медового конвейера».

«Сегодня вот эта пасека уже второй раз за это лето кочует, первый раз стояла на липе, второй раз выехали на осеннее разнотравье. Если пасека стоит на месте, она собирает в разы меньше мёда. Пчеловод «бежит» за медоносом, липа – основной наш медонос, липа заканчивается, чтобы был принос, уезжаем на цветы».

Леонид Бедах – потомственный пчеловод, более 50 лет жизни он отдал работе на пасеке. Сначала наблюдал за работой деда и отца, потом и сам стал заниматься пчёлами.

«Я 15 лет работал бригадиром по пчеловодству в Глуховском совхозе – профессионально работал с пчёлами. А потом стал лесником и всё, работаю со своими пчёлами. Сейчас уже внук мне помогает, по потомству пошло».

Текст: Софья Корф

Фото: Георгий Саенко