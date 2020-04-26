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Печаль Грефа: банки потеряют на кредитных каникулах 160 миллиардов

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 миллиардов рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом Герман Греф рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика», который прошел в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Сбербанка отметил, что реструктуризация кредитов для физических лиц пользуется огромной популярностью, и уже поданы сотни тысяч заявок на реструктуризацию. Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по кредитам ипотечным, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется, «Поэтому для банков это болезненная мера, в целом, мы посчитали, банкам она обойдется примерно в 160 миллиардов рублей» - отметил Герман Греф.

По информации руководителя Сбербанка, спрос на реструктуризацию кредитов малым и средним предприятиям высок. «Особым спросом пользуются сейчас кредиты под 0%, мы одобрили уже более 5 тысяч заявок, а в целом эти кредиты доступны по нашей клиентской базе более 50 тысяч предпринимателей. И уже выдано более 1,5 тысяч кредитов», - рассказал Аскер-заде Герман Греф.

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