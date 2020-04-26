Новости
Совфед предложил УК следить за гуляющими пенсионерами
26 Апрель 2020, 10:15
Максим Орешкин рассказал о возможности России выйти из кризиса
26 Апрель 2020, 09:45
Печаль Грефа: банки потеряют на кредитных каникулах 160 миллиардов
26 Апрель 2020, 09:15
Синоптики уточнили прогноз на воскресенье
26 Апрель 2020, 08:07
Четырехдневная рабочая неделя вводится в России
26 Апрель 2020, 07:17
Пользу создания единой системы контроля за нарушениями ПДД оценил эксперт
26 Апрель 2020, 06:15
Небоевые потери: коронавирус и алкоголь выкашивают бойцов ВСУ на Донбассе
26 Апрель 2020, 05:19
Россиян призвали отказаться от секса во время пандемии коронавируса
26 Апрель 2020, 04:21
Печаль Грефа: банки потеряют на кредитных каникулах 160 миллиардов
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 миллиардов рублей, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом Герман Греф рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика», который прошел в эфире телеканала «Россия 1».
Глава Сбербанка отметил, что реструктуризация кредитов для физических лиц пользуется огромной популярностью, и уже поданы сотни тысяч заявок на реструктуризацию. Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по кредитам ипотечным, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется, «Поэтому для банков это болезненная мера, в целом, мы посчитали, банкам она обойдется примерно в 160 миллиардов рублей» - отметил Герман Греф.
По информации руководителя Сбербанка, спрос на реструктуризацию кредитов малым и средним предприятиям высок. «Особым спросом пользуются сейчас кредиты под 0%, мы одобрили уже более 5 тысяч заявок, а в целом эти кредиты доступны по нашей клиентской базе более 50 тысяч предпринимателей. И уже выдано более 1,5 тысяч кредитов», - рассказал Аскер-заде Герман Греф.