Печальные итоги новогодних праздников подвели в МЧС

Больше всего ЧП произошло именно в новогоднюю ночь, сообщает DEITA.RU.



Пресс-служба МЧС России озвучила итоги празднования Нового года в регионах страны. За несколько дней произошло более 10 пожаров. Их спровоцировало неосторожное обращение с петардами.

Как уточнили в МЧС, больше всего ЧП произошло в новогоднюю ночь. Самые частые происшествия – пожары на балконах и лоджиях, куда залетали заряды.

Также спасатели зафиксировали пожары в квартирах, частных домах и гаражах.

Елена Миронова