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Печальные итоги новогодних праздников подвели в МЧС
Больше всего ЧП произошло именно в новогоднюю ночь, сообщает
DEITA.RU.
Пресс-служба МЧС России озвучила итоги празднования Нового года в регионах страны. За несколько дней произошло более 10 пожаров. Их спровоцировало неосторожное обращение с петардами.
Как уточнили в МЧС, больше всего ЧП произошло в новогоднюю ночь. Самые частые происшествия – пожары на балконах и лоджиях, куда залетали заряды.
Также спасатели зафиксировали пожары в квартирах, частных домах и гаражах.
Елена Миронова
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