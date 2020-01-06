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Печальные итоги новогодних праздников подвели в МЧС

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Больше всего ЧП произошло именно в новогоднюю ночь, сообщает DEITA.RU.

Пресс-служба МЧС России озвучила итоги празднования Нового года в регионах страны. За несколько дней произошло более 10 пожаров. Их спровоцировало неосторожное обращение с петардами.

Как уточнили в МЧС, больше всего ЧП произошло в новогоднюю ночь. Самые частые происшествия – пожары на балконах и лоджиях, куда залетали заряды.

Также спасатели зафиксировали пожары в квартирах, частных домах и гаражах.

Елена Миронова

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