Педагогам России хотят «закрыть рот»: Озвучена инициатива введения «педагогической тайны»

Предложение ввести понятие педагогической тайны поступило от рабочей группы координационного совета Правительства по проведению Десятилетия детства в России, сообщает DEITA.RU. Ограничение может коснуться всех специалистов в сфере образования.

В перспективе понятие педагогической тайны может стать сродни врачебной. Учителя и воспитатели будут не вправе разглашать особенности развития воспитанников без согласия родителей, как отмечают «Известия». Например, если у школьника есть какое-либо отклонение или заболевание, распространять информацию об этом педагог не сможет.

Кроме того, нововведение может коснуться и информации о семье воспитанников. Например, если ребёнка усыновили, информация также не должна уйти дальше педагога. Отмечается, что родительский комитет уже одобрил инициативу, чиновники же её пока не прокомментировали.

Своей оценкой инициативы поделилась Елена Плотникова, старший преподаватель Приамурского Государственного университета имени Шолом-Алейхема, Биробиджан, ЕАО.

«На мой взгляд, соблюдение педагогической тайны является частью профессиональной этики педагога, которую специалисты изучают ещё в студенчестве. Однако, из-за отсутствия порядочности или стремления снять ответственность за неуспешность своих педагогических действий, некоторые из них оправдываются какими-либо особенностями ребёнка. Причём, разговоры и пересуды могут происходить не только в педагогической среде, но и между учениками. В результате страдает ребёнок, а эффективность обучения и воспитания стремится к нулю. Инициатива введения «педагогической тайны», я считаю, оправдана. Это поможет избежать лишних проблем и конфликтов в образовательном процессе», - отмечает Елена Сергеевна.

Как отмечают во Всероссийском фонде образования, запрет на разглашение личной информации учеников существует в странах Европы. Нарушение запрета карается увольнением и лишением возможности продолжать карьеру педагога, однако если нарушение было незначительным, отвод от работы может быть временным.

В России же о введении нового понятия заговорили ещё в 2016 году. Будет ли инициатива внедрена на законодательном уровне, покажет лишь время.

Софья Корф