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19 Август 2019, 19:45

Педагоги Арсеньева обсудили травлю детей в школах

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В Арсеньеве прошел семинар по профилактике насилия детей сверстниками в учебных заведениях. Учителя и психологи искали ответы на сложный вопрос о том, как исключить травлю детей со стороны целых коллективов ребят в школах, сообщили DEITA.RU в управлении образования городской администрации.

Появившийся на западе термин буллинг – не что иное, как регулярная травля одного участника коллектива другими. Это явление, давно распространенно в российских школах, а в последние годы обретает все более жестокие формы. Отметим, что создание благоприятных условий в сфере школьного образования – одна из ключевых задач государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.

Неприятие ребенка коллективом – это острая психологическая проблема в детском возрасте. Специалисты-психологи ответили на вопросы учителей о том, какую работу следует вести с детьми, подвергающимися насилию со стороны сверстников и как исключить сам факт буллинга в школах.

Семинар-практикум по профилактике буллинга проводился по решению арсеньевского объединения педагогов-психологов. В ходе мероприятия местные учителя не только пополнили собственный багаж знаний по этой проблеме, но и приняли участие в специально разработанных тренингах по профилактике детского насилия в школах.

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