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Педагоги обучают новым профессиям жителей Находки старшего возраста
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Педагоги обучают новым профессиям жителей Находки старшего возраста
С начала этого года 94 жителя Находки предпенсионного возраста прошли профессиональную переподготовку в рамках нацпроекта «Демография». Еще более ста человек продолжают свое обучение по очной, очно-заочной или дистанционной форме, сообщили DEITA.RU в пресс-службе городской администрации.
Всего в этом году на учебу в Центр занятости населения пришло 206 предпенсионеров, которые получили или получают знания по 44 направлениям.
Участие в проекте проводится в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Чтобы получить новую профессию или пройти переподготовку в рамках имеющейся, предпенсионерам необходимо предоставить в центр занятости паспорт, трудовую, СНИЛС и диплом об образовании.
Отметим, что во время обучения, неработающие граждане получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда, помноженного на районный коэффициент. Кроме того, в рамках программы, открыт набор работодателей, стремящихся провести переподготовку или курсы по повышению квалификации для своего персонала.
Среди имеющихся специальностей – педагог-дефектолог, пользователи 1С, бухгалтер, водитель грузовика, воспитатель детского сада, делопроизводитель, кондитер, кладовщик, кочегар, машинисты автомобильного крана, насосных установок и экскаватора, экскурсовод, медсестра и другие.