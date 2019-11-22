Педагоги обучают новым профессиям жителей Находки старшего возраста

С начала этого года 94 жителя Находки предпенсионного возраста прошли профессиональную переподготовку в рамках нацпроекта «Демография». Еще более ста человек продолжают свое обучение по очной, очно-заочной или дистанционной форме, сообщили DEITA.RU в пресс-службе городской администрации.

Всего в этом году на учебу в Центр занятости населения пришло 206 предпенсионеров, которые получили или получают знания по 44 направлениям.

Участие в проекте проводится в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Чтобы получить новую профессию или пройти переподготовку в рамках имеющейся, предпенсионерам необходимо предоставить в центр занятости паспорт, трудовую, СНИЛС и диплом об образовании.

Отметим, что во время обучения, неработающие граждане получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда, помноженного на районный коэффициент. Кроме того, в рамках программы, открыт набор работодателей, стремящихся провести переподготовку или курсы по повышению квалификации для своего персонала.

Среди имеющихся специальностей – педагог-дефектолог, пользователи 1С, бухгалтер, водитель грузовика, воспитатель детского сада, делопроизводитель, кондитер, кладовщик, кочегар, машинисты автомобильного крана, насосных установок и экскаватора, экскурсовод, медсестра и другие.