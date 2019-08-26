Более 200 педагогов со всего края встретились в Находке, чтобы вместе спроектировать будущее системы образования Приморья. Именно Находку выбрали в этом году для проведения ежегодной педагогической конференции, на которой для обмена опытом, установки новых перспектив и направлений в работе перед началом нового учебного года собираются педагоги, руководители образовательных учреждений и отделов образования, а также представители органов власти.



Глава региона Олег Кожемяко поздравил педагогов с наступающим новым учебным годом, пожелал успехов и выразил надежду на то, что совместными усилиями удастся сделать образование в крае лучше и привлекательнее для жителей.

«Учиться в наших школах должно стать престижным», - подчеркнул губернатор.

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Михеев рассказал о реализации нацпроекта "Образование":

Основная задача нацпроекта – сделать так, чтобы все люди, связанные с образованием, увидели изменения своего качества жизни. Тогда родители будут спокойны не только по поводу сегодняшнего дня, но и за будущее ребенка, а у педагогов будут достойные условия для работы и профессионального роста.

«Реализация нацпроекта, который позволит сделать школы современными, зависит не только от чиновников, но и от каждого конкретного педагога, - считает врио вице-губернатора Приморья Наталья Бондаренко. - Система не может меняться сама по себе. Все зависит все-таки от конкретно взятых людей. Школа очень сильно зависит от того, какие люди находятся в этом здании. Если мы изменим психологию педагога, очень сильно поменяется жизнь каждого ребенка».

Михаил Светлов