Педагогов приманивают в села на миллионы

Проект «Земский учитель» заработает в Амурской области со следующего года. Согласно ему, учителя, переезжающие работать в небольшие и отдаленные населенные пункты, получат по 2 миллиона рублей, сообщает DEITA.RU.

Как пишут местные СМИ, программа работает на территории практически всей страны. Но, если остальным учителям обещают за переезд миллион, то на Дальнем Востоке обещаемая сумма вдвое выше. Эксперты объясняют это суровыми условиями климата и иными особенностями дальневосточного села.

Именно в Амурской области государство выделило на реализацию масштабного проекта порядка 80 миллионов рублей. Часть средств для реализации проекта выделит сам регион. Согласно предварительным расчетам, около 47 самых смелых учителей могут принять участие в программе в течение 2020 года.

Сейчас региональное Минобрнауки готовит соответствующие нормативные акты. Подчеркивается, что помимо выплат учителя будут получать также служебное жилье. Сегодня в Амурской области – около 200 сельских школ, и 164 свободных учительских места в них. В Минобре отмечают, что особенно не хватает педагогов, преподающих иностранные языки и математику.

Александра Маслова