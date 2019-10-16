Педофилов оставят без интернета

Педофилов отлучат от связи с внешним миром. Об этом сообщает DEITA.RU.

С таким предложением к правительству выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она заявила, что доступ к сети интернет необходимо жестко ограничить для всех россиян, понесших наказание за педофилию и другие преступления против детской неприкосновенности.

Кузнецова предлагает добавить этот запрет к уже рассматриваемому депутатами Госдумы законопроекту об ужесточении наказания за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних. По ее словам, без доступа к интернету у преступников будет меньше инструментов для осуществления своих противозаконных и аморальных замыслов.

Также омбудсмен предложила создать единую базу данных педофилов, к которой будут иметь доступ детские учреждения, ввести обязательное ношение специальных браслетов с геодатчиком, а также упразднить возможность педофилов выйти из тюрьмы досрочно за хорошее поведение. Кузнецова считает, что даже отбывшие свое наказание педофилы не должны на протяжении всей жизни каким-то образом иметь отношения к детям. Даже в качестве учредителей детских учреждений.

Напомним, депутаты Госдумы рассматривают законопроект об отмене срока давности за преступления против детей и введение пожизненного заключения за педофилию, независимости от степени нанесенного вреда ребенку.

Екатерина Цой