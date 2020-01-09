«Пеку сама»: россияне не доверяют аналитике Роскачества

«Нетающее мороженое, рулеты и круассаны без начинки», - россияне в сети негодуют по поводу аналитики Роскачества, сообщает DEITA.RU. Максим Протасов, руководитель ведомства, поделился результатами аналитики экспорта российских товаров.

По словам главы Роскачества, которые приводит «Российская газета», в России производят качественные кондитерские изделия, в том числе мороженое и печенье, а также растительное масло и продукты из российского зерна и муки. Кроме того, Максим Протасов отметил, что Россия экспортирует «премиальное мясо» в страны Латинской Америки.

Глава Роскачества рассказал, что в России учатся производить сыры и вино высокого качества. Кроме того, Максим Протасов полагает, что производство органической продукции выйдет в России на новый, конкурентоспособный уровень.

Руководитель ведомства отметил, что отечественное мясо птицы по показателям может конкурировать с США и странами Европы, даже превосходя зарубежные продукты.

Однако в сети россияне не согласились с главой Роскачества, выразив сомнения.

«Какие же у них там доходы в Латинской Америке? На среднюю российскую зарплату такое мясо себе не позволишь», - сомневаются россияне на просторах сети.

«Премиальное мясо? Это что такое? Почему о нем ничего не известно? А мы все какое едим? Не премиальное?», - удивляются комментаторы.

«Российское премиальное мясо поставляется в Латинскую Америку... Да, ладно, а не наоборот? Работал когда - то с мясными оптовыми фирмами, у них в прайсах как раз одни латинские страны были - мясо из Бразилии, мясо из Аргентины, мясо из Уругвая, Парагвая... ни одного российского поставщика! Неужели все за каких - то десять лет изменилось?» - делятся опытом россияне.

Более того, пользователи сообщают, что лучше не доверять аналитике Роскачества.

«Я как-то решил воспользоваться рейтингом «Роскачества» в выборе водки. Сколько там параметров на сайте! Физико-химические показатели, органолептические свойства. Сфоткал названия, пошел в бутик. Друзья меня прокляли. С пятью звездами - паленое, три разных, даже по семьсот. Контрольная, чтоб её, закупка», - делится другой комментатор.

«Нетающее мороженое, рулеты и круассаны без начинки (полчайной ложки я за начинку не считаю), невозможно приторно-сладкий шоколад, и т.д. Пользы в этих продуктах никакой, вред здоровью огромный, триумф химической промышленности колоссальный. Пеку печенье и пряники сама, благо рецептов много, торты заказываю у проверенных людей», - хозяйка поделилась мнением в сети.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон об обязательной маркировке органической продукции. Производители натуральной продукции должны будут пройти специальную аккредитацию, чтобы получить право печатать на этикетке специальный знак об органической продукции.

Софья Корф