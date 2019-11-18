Пельменный фестиваль проходит на Сахалине

В ресторанах города подают все известные виды пельменей – разных видов и с разными начинками, сообщает DEITA.RU.



1 ноября на Сахалине стартовал гастрономический фестиваль «Пельмень и его друзья». Весь месяц кафе и рестораны-участники фестиваля подают гостям пельмени, а также их национальные разновидности: равиоли, гедзе, хинкали и манты. Начинки также смогли удивить гастротуристов: мясо, курица, грибы и морепродукты – гордость дальневосточного региона.

Но это не все приятные новости: участники фестиваля установили одинаковые цены на порции – 350 рублей за тарелку пельменей. Планы на этот гастрономический праздник большие: в прошлом году участники за месяц успели съесть более 130 килограммов пельменей.

Ближе к концу фестиваля организаторы проведут мастер-классы по приготовлению. А завершит гастрономический фестиваль большой праздник: День пельменя, который состоится в середине декабря, в преддверии новогодних праздников. Кстати, не обойдется Сахалин и без полюбившегося соревнования – скоростного поедания пельменей.

Елена Миронова