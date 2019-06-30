Пилотный проект по назначению пенсий с помощью искусственного интеллекта начнется в отдельных регионах России с 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Об этом руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью ТАСС. По его словам, искусственный интеллект станет ядром новой информационной системы фонда, которая будет заниматься назначением пенсий.

Пилотный проект стартовал осенью 2018 года в Бурятии. Покв в нем используется опытный прототип, а в 2019 году Пенсионный фонд России намерен перейти к эксплуатации в отдельных регионах».

Как признал Антон Дроздов, пенсионное законодательство непростое, в нем сложно разобраться и оценка прав зачастую требует специальных знаний. По его мнению, искусственный интеллект даст специалистам Пенсионного фонда России дополнительную гибкость.

Накануне Минтруд подготовил проект постановления российского правительства. Согласно этому документу власти не смогут занижать пенсии гражданам и делать их меньше прожиточного минимума.

Дмитрий Санников