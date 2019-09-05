Главные социальные выплаты россиян останутся нетронутыми, сообщает DEITA.RU.

Минюст предложил способ защитить соцплатежи от списания за долги и ареста.

Ведомство разработало проект приказа, согласно которому пенсии по случаю потери кормильца, детские пособия, алименты и другие базовые выплаты будут исключаться из суммы дохода, которая может быть списана за долги или на которую может быть наложен арест по исполнительным документам.

Таким образом, контрольным ведомствам придётся искать другие средства граждан, которые можно будет взыскать в счёт погашения их долгов.

Проект приказа разработан в целях реализации федерального закона «Об исполнительном производстве».

Дмитрий Шевченко