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«Пенсии не будет» — триллион хотят содрать с россиян

деньги, рубли, рубль

Российские власти рассчитывают получить триллион рублей от граждан в счет будущей пенсии в рамках гарантированного пенсионного продукта. Однако россияне с такой математикой не согласны, в социальных сетях они пишут, что не планируют вкладывать средства в свою будущую пенсию и объяснят по какой причине, сообщает DEITA.RU.

Напомним, согласно подсчетам правительства, уже в первый год работы новой пенсионной системы россияне принесут один триллион рублей. Второй год работы, предположительно 2022-й, пройдет еще более успешно. Он должен принести 1,54 триллиона, третий — 2,2 триллиона. Отмечается, что ежегодный прирост в добровольную пенсионную систему составит 0,6–0,8 триллиона.

Однако комментарии россиян не позволяют быть оптимистичными.

«Я не пойму, а как добровольная с каждым годом должна увеличиваться? Больше вижу принудительную».

«Собрать триллион вряд ли удастся (добровольно), а вот украсть его в легкую (не собирая)».

«Денег им не хватает на новые замки за границей».

«Ох и пожируют все, кроме будущих пенсионеров».

«Проще зарплату в конверте получать и самой себе каждый месяц на 13 процентов покупать золото и откладывать под подушку. Старость обеспечена будет».

«Одну украли, начали вторую собирать».

«Зато одним странам долги прощаем, другим миллиардами помогаем... а на пенсионеров потрясем россиян. Это менталитет?».

«Капремонт, «гарантированная пенсия», как из рога изобилия сыплются идеи пирамиды. А потом окажется, что это был трест, который нечаянно лопнул...».

«Да и так уже ГПФ разбазарил деньги в НПФ по поддельным подписям и со снятием инвестдохода. Уже ничего не удивляет... Пенсии у нас не будет, даже если и доживем».

Екатерина Брязгунова

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