Пенсия
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Пенсии чиновников повысятся на 20 процентов, сообщает DEITA.RU. Об этом сказал доктор экономических наук Сергей Смирнов.

Повышение пенсий ожидается только после того, как повысятся зарплату государственных служащих. Рост оклада приведет к пропорциональному росту и пенсионных выплат. Ожидается, что рост составит не менее 20 процентов.

По словам Смирнова, который прокомментировал указа российского лидера Владимира Путина о развитии госслужбы, чтобы увеличить размер пенсий чиновникам, правительство целенаправленно увеличит долю оклада с 40 до 60 процентов. И хотя премиальные выплаты немного снизятся, будет увеличена пенсия примерно на 20 процентов.

URA.RU цитируя Смирнова, отмечает, что размер пенсии у чиновников зависит в первую очередь от оклада, а не от заработной платы, которую они получают на руки. По подсчетам Смирнова, пенсии чиновников вырастут пропорционально окладу — на 20 процентов.

Ранее прошла информация, что эксперты, наблюдая за событиями в России и решениями, которые принимает президент, пришли к выводу, что к 2023-му году пенсионный возраст будет заморожен на 57,5 и 62,5 годах.

 Екатерина Брязгунова

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